الحية: مستمرون بمسيرات العودة حتى كسر الحصار واسقاط صفقة القرن

غزة/سما/

أكد نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مسيرات العودة الكبرى حتى تحقيق أهدافه الوطنية المنشودة بتحقيق حلم العودة وإسقاط صفقة القرن وكسر حصار غزة.

وقال الحية إننا ماضون لتحقيق أهداف شعبنا رغم كل الظروف والمحن التي يتعرض لها، منبها الى أن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية يُجسد صورة من الفداء والبطولة.

وأضاف: مطمئنون أننا نسير نحو هدفنا بشكل صحيح ومن أقصر الطرق حتى ينتهي الحصار وإسقاط صفقة ترمب وتحقيق حلم العودة ولو بالتدريج.

ودعا الحية في رسالة وجهها لأبناء شعبنا الفلسطيني، للمشاركة الحاشدة في جمعة "مستمرون رغم الحصار"، مشددا أن شعبنا ماض لتحقيق أهدافه الوطنية.