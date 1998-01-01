جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: مستمرون بمسيرات العودة حتى كسر الحصار واسقاط صفقة القرن

الثلاثاء 22 مايو 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: مستمرون بمسيرات العودة حتى كسر الحصار واسقاط صفقة القرن



غزة/سما/

أكد نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مسيرات العودة الكبرى حتى تحقيق أهدافه الوطنية المنشودة بتحقيق حلم العودة وإسقاط صفقة القرن وكسر حصار غزة.

وقال الحية إننا ماضون لتحقيق أهداف شعبنا رغم كل الظروف والمحن التي يتعرض لها، منبها الى أن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية يُجسد صورة من الفداء والبطولة.

وأضاف: مطمئنون أننا نسير نحو هدفنا بشكل صحيح ومن أقصر الطرق حتى ينتهي الحصار وإسقاط صفقة ترمب وتحقيق حلم العودة ولو بالتدريج. 

ودعا الحية في رسالة وجهها لأبناء شعبنا الفلسطيني، للمشاركة الحاشدة في جمعة "مستمرون رغم الحصار"، مشددا أن شعبنا ماض لتحقيق أهدافه الوطنية.

#الحية #حصار #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

الحية - ارشيف

الحية : ابلغنا مصر تصميمنا على مسيرة العودة وكسر الحصار ولقاء القاهرة كان جيدا

ارشيفية

الصحة: 112 شهيدا و13 ألف إصابة بمسيرات العودة

حدود غزة -ارشيفية

15 شهيدا و 1800 إصابة بمسيرات العودة في قطاع غزة

عباس- ارشيف

صفقة القرن.. ما هي بنودها وما مصيير حماس وإيران ؟

ترامب

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

ترامب وصهره كوشنير

«صفقة القرن» تطبق على مرحلتين وترامب قرر تأجيلها الى أجل غير مسمى

الأكثر قراءة اليوم

عريقات : سنستأنف المحادثات مع حماس ولم ندفع رواتب موظفي غزة بسبب مشاكل اقتصادية

وريث " ابو مازن " محط اهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذه اهم التقديرات

القرني يحذف تغريدة قديمة عن القدس .. لماذا؟

صحيفة: توافق متعدد الأطراف بشأن غزة يفصل الإنساني عن السياسي

وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: إيران اطلقت 32 صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية بالجولان

رسالة عاجلة ..للسيد الرئيس أبو مازن.. منذر ارشيد

الأخبار الرئيسية

الكابينت

نتنياهو ينقل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر إلى خندق محصن تحت الارض والسبب ؟؟

القسام- ارشيف

الحياة اللندنية: حماس أكدت محافظتها على الهدنة مع إسرائيل

مفوض الاونروا : غزة تعيش اكبر كارثة انسانية وصحية ويجب التحرك دوليا لانقاذ الاوضاع

رسمياً: فلسطين تسلم الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

الرئيس عباس في المستشفى

فيديو : تلفزيون فلسطين يبث مقطعا مصورا للرئيس عباس وهو يتجول في المستشفى