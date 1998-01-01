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سحب قرعة بطولة الوفاء الرمضانية

الثلاثاء 22 مايو 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة بطولة الوفاء الرمضانية



غزة / سما /

سحبت اللجنة المنظمة لبطولة الوفاء الرمضانية لصالات كرة القدم قرعة البطولة التي يستضيفها نادي المشتل .

وتشارك في البطولة 10 مؤسسات ونقابات من مؤسسات المجتمع المحلي، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى: نقابة المهن الطبية - الهلال الأحمر الفلسطيني - قدامى المشتل - بنك فلسطين - نقابة الأطباء).

أما المجموعة الثانية فضمت، نقابة المهندسين - نقابة المحامين - نقابة العاملين بجامعة الازهر - البنك الإسلامي العربي - نقابة الأطباء.

وستطلق البطولة الاربعاء على ملاعب نادي المشتل المعشب الساعة العاشرة مساء بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين قدامى نادي المشتل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما سحبت قرعة بطولة عائدون الثانية الرمضانية لعائلات الشهداء في مخيم النصيرات للاجئين ، والتي تنظمها بلدية النصيرات برعاية اللجنة الرياضية الحركية في النصيرات، بمشاركة 45 فريقاً.

وتفتتح منافسات البطولة على الملعب البلدي بلقاء شهداء عائلة المغاري وعائلة الطلاع، وعائلة صيدم مع عائلة درويش، واللقاء الثالث يجمع شهداء عائلة نوفل وعبد العال، واللقاء الرابع يجمع بين عائلة الحاج ونظيره فريق عائلة محارب.

من جهة أخرى، تنطلق على ملاعب نادي غزة الرياضي المعشب الأحد المقبل بطولة شهداء مسيرة العودة الرمضانية الأولى بكرة القدم للمؤسسات والشركات، التي يطلقها الاتحاد وللعام الثاني على التوالي تخليدا ووفاء لشهداء مسيرة العودة

#بطولة الوفاء #قرعة

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