برشلونة يفعل المستحيل من أجل التعاقد مع جريزمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، عن إصرار النادي الكاتالوني برشلونةعلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هداف نادي أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من قراره الأخير بالبقاء مع الروخي بلانكوس.

وخرجت الكثير من التقارير في الأونة الأخيرة، تشير إلى أن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان أبلغ زملاءه في نادي أتلتيكو مدريد بأنه باقٍ معهم ، وذلك قبل صافرات الاستهجان التي أطلقت نحوه من جانب الجمهور لدى دخوله الملعب في المباراة أمام إيبار.

وأفادت هذه المصادر أن جهود نادي أتلتيكو مدريد واللاعبين والجهاز الفني نجحت بإقناع جريزمان بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم المقبل ، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من صفوف نادي برشلونة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن إدارة النادي الكاتالوني برشلونة لن تيأس في محاولاتهم للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان على الرغم من قرار بقاءه في أتلتيكو مدريد، وذلك لأنه الفريق يعتمد موسمه الجديد على قرار جريزمان.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة ينوي تقديم عرض بقيمة 120 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع أنطوان جريزمان، منقسمين لـ100 مليون للروخي بلانكوس وبالإضافة إلى 20 مليون لناديه السابق ريال سوسييداد الذي يمتلك 20% من بيعه.

وقالت أن نادي برشلونة لن يطول في مفاوضاته على ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، وذلك خوفاً من تكرار فشل ضم الثنائي ماركو فيراتي وهيكتور بيليرين، بالإضافة إلى إدارة النادي الكاتالوني ستنتظر حتى 1 يوليو لإنهاء الصفقة وذلك لأن قيمة الشرط الجزائي في عقده ستنخفض إلى 100 مليون يورو.