سان جيرمان يخطف بوفون والإعلان الرسمي خلال أيام

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد توصل لاتفاق نهائي مع أسطورة حراسة مرمى إيطاليا، ويوفنتوس، جيانلويجي بوفون، حول التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان جيانلويجي بوفون قد أعلن رحيله عن صفوف ناديه المفضل يوفنتوس الإيطالي، بعد سنوات رائعة من التألق مع السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن بوفون قد اجتمع مع مسؤولي باريس سان جيرمان، وتم الاتفاق على كل شيء، وأصبح تعاقد النادي الباريسي مع الحارس الأسطوري بوفون مسألة وقت.

وأضافت الصحيفة أن جيانلويجي بوفون سيتعاقد مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين براتب سنوي يقدر بأربعة ملايين يورو، والإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيكون هذا الأسبوع يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير.

وأشارت الصحيفة أن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يرغب في التحدث مع ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان الأساسي حول تعاقد الفريق مع بوفون.

ويبدو أن أريولا مرحب بشدة بتعاقد باريس سان جيرمان مع جيانلويجي بوفون الذي بالتأكيد سيتعلم منه الكثير خلال الفترة التي سيقضيها الحارس الإيطالي مع الفريق.