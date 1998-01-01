20 مليون يورو تفصل نجم نابولي عن السيتي

وكالات / سما /

اقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة ضم الإيطالي جورجينيو فريلو لاعب وسط نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحافية إيطالية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديل ميزوغيونو" الإيطالية, أن عرض مانشستر سيتي لشراء فريلو توقف عند 50 مليون يورو، بفارق 20 مليونا عن الرقم الذي طلبه نابولي للموافقة على بيعه.

وذكرت "كورييري ديل ميزوغيونو", أن مصير اللاعب بات مرهونا ببقاء الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نابولي في منصبه، خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن نابولي استقر بالفعل على بديل فريلو، كونه ينوي ضم هو لوكاس توريرا لاعب وسط سامبدوريا، الذي يملك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 25 مليون يورو.

يشار إلى أن فريلو شارك في 38 مباراة مع نابولي هذا الموسم بكل البطولات، وأحرز 4 أهداف وصنع مثلهم.