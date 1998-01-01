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إصرار إنجليزي على ضم الجزائري سوداني

الثلاثاء 22 مايو 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصرار إنجليزي على ضم الجزائري سوداني



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن إيتور كارانكا مدرب نوتنغهام فورست الإنجليزي، يصر على ضم الجزائري العربي هلال سوداني مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

ووضع كارانكا إدارة فريقه أمام الأمر الواقع، بعدما أدلى بتصريحات لموقع النادي الرسمي بخصوص سوداني، دعاها خلالها بسرعة حسم صفقة انتقاله برفقة 3 لاعبين آخرين.

وقال مدرب نوتنغهام: "المفاوضات مع الجزائري و3 لاعبين آخرين أخذت وقتا طويلا، ويجب الإسراع لضمهم من أجل الانطلاق في التحضير المبكر للموسم المقبل".

وكانت تقارير صحافية إنجليزية, قد أكدت بداية مايو الجاري، أن المهاجم الجزائري بات قريبا جدا من الالتحاق بمواطنه عدلان قديورة مع نوتنغهام فورست.

وأكد كارانكا أن المفاوضات بين إدارة ناديه ودينامو زغرب الكرواتي في مراحلها الأخيرة، بعدما تم الاتفاق على غالبية بنود العقد، وقيمة الصفقة التي قد تصل إلى 3 ملايين يورو.

يشار إلى أن سوداني سجل 16 هدفا مع دينامو زغرب هذا الموسم, علما أن عقده ينتهي في 2020.

#سوداني #هلال سوداني

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