ديل بوسكي: جميع لاعبي ريال مدريد أفضل من محمد صلاح

وكالات / سما /

صرح ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا، وفريق ريال مدريد السابق أن المرينجي يعد أفضل فريق في قارة أوروبا، مشيرًا إلى أن لاعبي ريال مدريد أفضل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فريق ليفربول يوم السبت المقبل الموافق 26 من شهر مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “كييف” الدولي.

ويرغب ريال مدريد في مواصلة كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، والـ 13 في تاريخه، بينما يتمنى ليفربول أن يستعيد مكانته الأوروبية من جديد بالفوز باللقب.

ويرجع الفضل لما وصل إليه ليفربول هذا الموسم لمحمد صلاح الذي قدّم أداءًا استثنائيًا مع فريقه، بإحرازه 44 هدفًا، وصناعة ستة عشر آخرين.

ويبدو أن ريال مدريد قد بدأ الحرب النفسية مع فريق ليفربول بتصريح ديل بوسكي عن محمد صلاح.​

وتحدث ديل بوسكي حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “ريال مدريد هو أفضل فريق في قارة أوروبا بدون أدنى شك”.

وأضاف “لم أجد أي لاعب في صفوف ليفربول بإمكانه أن يحل محل لاعب آخر في ريال مدريد”.

وتابع “كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، وأسينسيو، ولوكاس فاسكيز أفضل من محمد صلاح”.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد أنضم لفريق ليفربول الصيف الماضي بمبلغ 42 مليون يورو، قادمًا من روما الإيطالي.