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العمل الصحي تدعو لانقاذ حياة الأسرى وتدويل قضيتهم

الثلاثاء 22 مايو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعاد إستشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات 53 عاما قضية الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب وإهمال طبي متعمد ومعاملات لا أخلاقية ولا إنسانية قضية قرابة سبعة ألاف أسير وأسيرة فلسطينية إلى الواجهة.

فالأسير عويسات الذي أعلن عن إستشهاده في أحد مشافي أراضي العام 1948 بعد أن تعرض مطلع الشهر الجاري لجلطة دماغية أثناء وجوده في مستشفى سجن الرملة، وقد تم نقله إلى زنازين العزل الإنفرادي في الرملة. وفي التاسع من الشهر الجاري أجريت له عملية قسطرة للقلب وكانت نتيجتها سلبية مما زاد من خطورة حالته الصحية، وبعد يوم نقل إلى مستشفى تل هشومير حيث أجريت له عملية جراحية خطيرة " قلب مفتوح". وحاول الأطباء فصل أجهزة التنفّس عنه للسّماح له بالتنفّس بشكل طبيعي؛ إلّا أن تلك المحاولات فشلت، كما خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، وتبيّن أنه يعاني من إلتهاب حادّ وضغط رئوي في رئته اليسرى، ويتم تزويده بمضادات حيوية وأدوية لمعاجلة الالتهاب.
وفي تسلسل الحالة الصحية للإسير عويسات فقد كان أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الإعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن ايشل بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما إستدعى نقله بشكل عاجل إلى مشفى الرملة ومنها الى مشفى أساف هروفية، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك الى مشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تمت إعادته الى مستشفى أساف هروفيه والتي أستشهد فيها، وذلك بعد رفض إدارة مستشفى تل هشومير بقائه فيها.
 
وبإستشهاد عويسات يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 216 منذ عام 1967 إرتقوا داخل السجون منهم 75 جرت تصفيتهم وإعدامهم بعد الاعتقال و72 نتيجة التعذيب و62 جراء الإهمال الطبي المتعمد و7 أطلقت النيران عليهم بشكل مباشر من قبل حراس وجنود الاحتلال في المعتقلات.
 
وتشير الإحصاءات إلى وجود حوالي (1800) أسير مريض في سجون الاحتلال من بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل ترفض سلطات الاحتلال تقديمه لهم ولا تسمح للجهات الفلسطينية أو الدولية أن تأخذ دورها تجاههم وفي أحسن الأحوال تكتفي مصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم المهدئات لهم عدا عن إستثمارها آلامهم من خلال إبتزازهم من قبل المخابرات والأطباء والممرضين، وتشير الأنباء الواردة من المشافي التابعة للسجون بأن الأسرى والأسيرات فيها تتم معاملتهم بطريقة لا إنسانية عبر تقييدهم في أسرة العلاج ورصد حركاتهم بكاميرات المراقبة كما أن وصولهم إلى مراكز العلاج بحد ذاته مأساة في النقل الذي لا يخلو من التنكيل والضرب على يد الجنود.
إن جريمة القتل العمد التي إرتكبتها ما تسمى بمصلحة السجون في دولة الاحتلال بحق الشهيد الأسير المقدسي عزيز عويسات تدلل على عقلية القتل والكراهية والإعدام لدى سلطات الاحتلال التي تستهدف وبشتى الوسائل أبناء الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى بشكل خاص الذين يتعرضون يومياً لشتى أشكال القمع والتنكيل والتعذيب والحرمان والتضييق والإهمال الطبي المقصود.
 
وأمام هذه المعطيات وما تعرض له الأسير الشهيد عزيز عويسات نتيجة الإهمال الطبي والإعتداء الوحشي عليه ولما يتعرض له باقي الأسرى والأسيرات من إنتهاكات فاضحة للأعراف والمواثيق الدولية التي تلزم دولة الاحتلال بعدم المس من كرامة وصحة الأسرى فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نطالب بالعمل الجاد والسريع لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين وتدويل قضيتهم ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي تقترف بحقهم.
#العمل الصحي #الأسرى

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