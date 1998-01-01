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هيئة الأسرى: حملة تفتيشات قمعية في معتقل "مجيدو" لمبررات واهية

الثلاثاء 22 مايو 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، صباح الثلاثاء، أن حالة من التوتر تسود معتقل "مجيدو" نتيجة لحملات التفتيش القمعية  التي تشنها وحدتي "الدرور" و "اليماز" التابعتين لادارة معتقلات الاحتلال، والتي استهدفت خلال الأيام الماضية ثلاثة أقسام في المعتقل  بذريعة التفتيش الأمني.

وأوضحت الهيئة ، أن حملات التفتيش التي نفذتها الوحدات القمعية رافقتها عمليات تخريب وتدمير لمقتنيات الأسرى، وقد طالت عدد من الغرف في كل من الأقسام 4،5،9.  

وأكد الأسرى لمحامية الهيئة شيرين عراقي عقب زيارتها للمعتقل، أن حملة التفتيشات مستمرة وبشكل يومي، وتزداد عمليات القمع فيها من تخريب لمقتنيات الأسرى، حتى أنها طالت الملابس والكهربائيات والأغطية.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد خلال شهر رمضان المبارك التضييق على الأسرى والتنغيص عليهم، لذا تقوم بتنفيذ عمليات اقتحام وتفتيش مقصودة لزعزعة استقرار الأسرى وسحب ممتلكاتهم والعبث بها لذرائع أمنية. 

#هيئة الأسرى #التفتيشات

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