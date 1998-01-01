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"الإحصاء": انخفاض الصادرات خلال آذار بنسبة 1.3% عام 2018

الثلاثاء 22 مايو 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

قال الإحصاء الفلسطيني، إن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر آذار 2018، أظهرت انخفاض الصادرات خلال شهر آذار من عام 2018 بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 9.1% مقارنة مع شهر آذار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 94.6 مليون دولار أمريكي.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر آذار 2018 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 89.4% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2018. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 49% مقارنة مع الشهر السابق.

ارتفعت الواردات في شهر آذار 2018 بنسبة 6.8% مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر آذار من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 464.8 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار 2018 بنسبة 7.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58.5% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار 2018. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 9% خلال شهر آذار 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 2.4% مقارنة مع شهر آذار من عام 2017، حيث بلغ العجز 370.2 مليون دولار أمريكي.

 

#احصاء #تجار #وراردات

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