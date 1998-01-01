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قافلة مساعدات أردنية جديدة تسير الى غزة

الثلاثاء 22 مايو 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة مساعدات أردنية جديدة تسير الى غزة



عمان/سما/

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية، قافلة مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح في تصريح صحفي مساء أمس الإثنين، إن القافلة شملت مستلزمات طبية وأدوية ومساعدات إنسانية عاجلة، وهي الدفعة الأولى إلى قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة.

وأشار المفلح إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لدفعة ثانية، سيتم شراؤها من السوق المحلية بناء على احتياجات أهل غزة، وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفى الميداني في القطاع.

وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية التبرعات لصالح دعم القطاع من خلال مكاتبها في عمان وخارجها ومن خلال البنوك.

#مساعدات #غزة

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