جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

القرني يحذف تغريدة قديمة عن القدس .. لماذا؟

الثلاثاء 22 مايو 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القرني يحذف تغريدة قديمة عن القدس .. لماذا؟



الرياض / وكالات /

حذف الداعية السعودي عائض القرني تغريدة قديمة من حسابه الرسمي على "تويتر" بعد إعادة المغرد القطري عيسى بن ربيعة نشر التغريدة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2015 وطلبه من الداعية أن يعيد نشرها.

وجاء في التغريدة "الله منزّل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر أبطال فلسطين على أبناء صهيون".

 إلا أن المفاجأة كانت هي حذف القرني للتغريدة، دون إبداء أي تعليق حولها.

وأثارت خطوة القرني جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون إن ما حدث يجسد مدى "السطوة الأمنية" على الدعاة في المملكة.

وقال ناشطون إن القرني "لم يكن ليحذف التغريدة لولا مخالفتها لتوجهات الرياض الجديدة تجاه القضية الفلسطينية، وتقاربها غير المعلن مع إسرائيل".

#القرني #القدس #تغريدة

أخبار ذات صلة

ترامب

واشنطن بوست: لماذا وبّخ ترامب السعوديين ؟

ولي عهد السعودية

﻿أين التقى ولي عهد السعودية بقائد المخابرات الإسرائيلية و لماذا ؟

كوربين: لماذا تقصفين سوريا وليس السعوديةالتي ترتكب جرائم باليمن يا تيريزا؟

قناة السويس - ارشيف

لماذا اختارت السعودية معدات "قناة السويس" المصرية لحفر قناة سلوى قرب"قطر"؟

سلمان وعباس - ارشيف

العاهل السعودي يستنكر قرار ترامب حول القدس

محمد بن سلمان - ارشيف

معهد واشنطن : ما أهمية القدس لدى محمد بن سلمان ؟

الأكثر قراءة اليوم

عريقات : سنستأنف المحادثات مع حماس ولم ندفع رواتب موظفي غزة بسبب مشاكل اقتصادية

السنوار: لا اتفاقات مع القاهرة لوقف مسيرات العودة ..وهذا ما قاله حول صحة الرئيس

"القلم القاتل" ينتشر في إسرائيل ويقلق أجهزة الأمن وخشية من وصوله لغزة

ما هي المساعدات المصرية التي وصلت غزة ؟

الاحمد: بعض الانظمة متورطة في تقديم تسهيلات انسانية لغزة بثوب سياسي

القرني يحذف تغريدة قديمة عن القدس .. لماذا؟

وزيرة دنماركية للمسلمين: صيامكم خطر علينا

الأخبار الرئيسية

مفوض الاونروا : غزة تعيش اكبر كارثة انسانية وصحية ويجب التحرك دوليا لانقاذ الاوضاع

رسمياً: فلسطين تسلم الإحالة القانونية إلى الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال

الرئيس عباس في المستشفى

فيديو : تلفزيون فلسطين يبث مقطعا مصورا للرئيس عباس وهو يتجول في المستشفى

قصف غزة -ارشيفية

بعد احراق موقع عسكري.. دبابات الاحتلال تقصف موقع "رصد" وسط قطاع غزة

غزة- ارشيبف

صحيفة: توافق متعدد الأطراف بشأن غزة يفصل الإنساني عن السياسي