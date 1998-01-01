إسرائيل تستضيف ميسي ورفاقه في القدس المحتلة الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

يستضيف منتخب إسرائيل بكرة القدم ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الارجنتيني يوم التاسع من شهر يونيو/حزيران الوشيك وذلك على ملعب "تيدي" في مدينة القدس المحتلة .

وكانت الاعدادات لاستقبال المنتخب الارجنتيني مرت بمراحل مد وجزر نظرا للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وبعد ان تمكن المسؤولون في وزارة الثقافة والرياضة من اقناع المسؤولين في اتحاد كرة القدم الارجنتيني بإجراء مباراة ودية عشية انطلاق المونديال، ابدى الارجنتينيون موافقتهم شرط ان تجرى المباراة في مكان بعيد عن بؤرة الاحداث.

وورد اسم الملعب الجديد "سامي عوفر" في مدينة حيفا كإحدى الإمكانيات المطروحة لاستضافة المباراة، غير ان تراجع حدة التوتر في المنطقة برمتها ولا سيما في مدينة القدس، ساعد على نقل المباراة المزمع اجراؤها لتقام في مدينة القدس المحتلة وتحديدا على ملعب "تيدي".

وعلى ضوء هذا التطور المفاجئ، رصدت الحكومة الإسرائيلية على الفور مبلغ مليوني شيكل (620 الف دولار) إضافية لنقل المباراة الى من حيفا الى القدس، علما بأن تكاليف تأمين لاعبي المنتخب الارجنتيني في القدس ستفوق أربعة اضعاف هذه التكلفة في مدينة حيفا.