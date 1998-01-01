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عريقات : سنستأنف المحادثات مع حماس ولم ندفع رواتب موظفي غزة بسبب مشاكل اقتصادية

الإثنين 21 مايو 2018 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات : سنستأنف المحادثات مع حماس ولم ندفع رواتب موظفي غزة بسبب مشاكل اقتصادية



عكا للشؤون الاسرائيلية

 تحدث  الأمين العام للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة قائلا "إن غزة تعيش تحت الحصار الاسرائيلي منذ أكثر من 11 عاما. وهذه حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، مضيفا "أنا لا أتملص من مسؤوليتي على غزة، فقد قلتها مرارا وتكرارا بأننا لن نستطيع الإعلان عن قيام دولة فلسطينية بدون غزة".

وقال عريقات خلال مقابلة خاصة مع موقع يديعوت أحرنوت "أننا سنحاول التوصل إلى ذلك من خلال استئناف المحادثات الجديدة مع حماس، حيث أننا سنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق المصالحة".

أما بخصوص رواتب موظفي السلطة في غزة، أوضح عريقات بأننا لم نستطيع أن ندفع الرواتب بسبب مشاكل اقتصادية وفنية.

وتحدث عريقات عن أحداث مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة قائلا "لقد كانت تلك مسيرات سلمية، فلم يكن أحد يحمل أي بندقية، والآن سننتظر توصيات ونتائج اللجنة الدولية التي ستحقق في الأحداث".

وتابع :  "يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يدركوا بأن الحل الوحيد لهم هو السلام، الذي يرتكز على اتفاق حل الدولتين".

كما تطرق عريقات  إلى الوضع الصحي للرئيس اأبو مازن مطمئنا بأن وضعه الصحي جيد جدا وسيخرج من المستشفى اليوم أو غدا.

و أجاب عريقات على سؤال هل أن السلطة جاهزة لليوم الذي سيخلف عباس قائلا بأني أعتقد بأن المهم أن نتحدث في اليوم الذي فيه عباس بصحة سليمة، ولكن على كل حال فعلى الجميع أن يعلم أن المؤسسات الفلسطينية قوية جدا ومتماسكة.

وأضاف عريقات في حديثه مع يديعوت بأن "إسرائيل" والسلطة قد فشلتا في تطبيق حل الدولتين، وذلك بسبب القيادة الإسرائيلية، ففي الوقت الذي اختارت فيه السلطة الاعتراف بإسرائيل وحقها في العيش بسلام وأمان، اختارت "إسرائيل" تفضيل المستوطنات على هذه المفاوضات، علاوة عن الزيت الذي سكبه ترامب على النار مؤخرا بنقله للسفارة الأمريكية للقدس.

#عريقات #حماس #رواتب

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