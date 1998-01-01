كاتب سعودي: يجب تهيئة خليفة لـ"عباس يملك الشجاعة لإعلان حماس إرهابية

الرياض / وكالات /

قال الكاتب السعودي عبد الحميد الحكيم، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يكن بالقائد الذي يستطع مواجهة ما اسماه بـ"إرهاب حماس" وتحرير غزة من "عصابات حماس" ولا يتمتع بشجاعة اتخاذ قرار السلام مع "إسرائيل".

ودعا الكاتب المعروف بمواقفه الداعمة لـ"إسرائيل"، إلى تهيئة خليفة لأبو مازن يملك القدرة والشجاعة على تحقيق "السلام مع إسرائيل" و إعلان "حماس منظمة إرهابية" ومناشدة مجلس الأمن بـ"تحرير غزة" بالتنسيق مع الجيش المصري، على حد قوله.

والكاتب السعودي عبدالحميد الحكيم، هو مدير الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، ويُعرف بنشاطه عبر وسائل الإعلام الداعم لـ"إسرائيل"، والمطالب بـ"السلام"، وإعلان التطبيع مع الاحتلال.