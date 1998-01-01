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قافلة مساعدات أردنية طبية الى غزة

الإثنين 21 مايو 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة مساعدات أردنية طبية الى غزة



غزة / سما /

 سيرت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية قافلة مساعدات طبية وإنسانية الى قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الاردنية.

وقال أمين عام الهيئة ايمن المفلح في تصريح اليوم الاثنين، ان القافلة شملت مستلزمات طبية وادوية ومساعدات انسانية عاجلة، وهي الدفعة الاولى الى قطاع غزة بعد الأحداث الاخيرة.

واشار المفلح الى انه يتم حاليا التجهيز لدفعة ثانية، سيتم شراؤها من السوق المحلية وذلك بناء على احتياجات الأهل في غزة، وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفى الميداني في القطاع.

يشار الى ان الهيئة الخيرية الاردنية تستقبل التبرعات لصالح دعم الأهل في قطاع غزة من خلال مكاتبها في عمان وخارجها ومن خلال البنوك.

#مساعدات #الاردن #غزة

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