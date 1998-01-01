ما هي المساعدات المصرية التي وصلت غزة ؟

غزة / سما /
كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم عن تفاصيل المساعدات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة عبرمعبر رفح البري، خلال الأيام الماضية.
وذكر أن المساعدات التي وصلت وهي 2997 طرد غذائي فقط، وتحتوي على التونة والعدس والشاي والمربى والسيرج والمعكرونة والفول وغيرها، وكانت كالتالي :
فول معلبات 576 علبة
علب تونة 4752 علبة
سيرج 4200 لتر
سمنة 596 علبة
فول حب 1000 كيلو
بازيلاء حب 1000 كيلو
عدس مجروس 1850
سكر 9000
رز 9000
دقيق 950 شوال
جبنة مثلثات 288 علبة
حلاوة 264 حبة
حليب 6 كيلو فقط
شاي العروسة 288 باكو
مياه معدنية 12 كرتونة
وكشف عن وجود لجنة مشتركة من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية مهمتها استقبال المساعدات المرسلة من جمهورية مصر الشقيقة حتى تصل لمخازن وزارة التنمية.