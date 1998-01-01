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ما هي المساعدات المصرية التي وصلت غزة ؟

الإثنين 21 مايو 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي المساعدات المصرية التي وصلت غزة ؟



غزة / سما /

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم عن تفاصيل المساعدات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة عبرمعبر رفح البري، خلال الأيام الماضية.

وذكر أن المساعدات التي وصلت وهي 2997 طرد غذائي فقط، وتحتوي على التونة والعدس والشاي والمربى والسيرج والمعكرونة والفول وغيرها، وكانت كالتالي :

فول معلبات 576 علبة

علب تونة 4752 علبة

سيرج 4200 لتر

سمنة 596 علبة

فول حب 1000 كيلو

بازيلاء حب 1000 كيلو

عدس مجروس 1850

سكر 9000

رز 9000

دقيق 950 شوال

جبنة مثلثات 288 علبة

حلاوة 264 حبة

حليب 6 كيلو فقط

شاي العروسة 288 باكو

مياه معدنية 12 كرتونة

وكشف عن وجود لجنة مشتركة من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية مهمتها استقبال المساعدات المرسلة من جمهورية مصر الشقيقة حتى تصل لمخازن وزارة التنمية.

#المساعدات #غزة #مصر

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