حماس: صرف دفعة مالية علاجية لمصابي مسيرة مليونية العودة

غزة / سما /

علنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن صرف دفعة مالية علاجية اليوم الاثنين بقيمة 200$، لـ 424 مواطناً من المصابين بمليونية مسيرات العودة.

وأكدت الحركة أن هذه المساعدة تأتي وفاءً للعمل العظيم الذي قام به المصابين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى والذين حملوا أرواحهم على أكفهم، معلنين للعالم أجمع حقهم في العودة لقراهم التي هجروا منها رغما عنهم.

وأوضحت الحركة أنها ستواصل دعم نضال شعبنا بكل الوسائل والأدوات المتاحة، بالرغم من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، وتنكر حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله لمسئولياتها وواجباتها تجاه القطاع المحاصر منذ 13 عاماً.