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العمادي يتابع بنفسه توزيع منحة الأمير تميم الإغاثية

الإثنين 21 مايو 2018 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يتابع بنفسه توزيع منحة الأمير تميم الإغاثية



غزة / سما /

أكد السفير محمد بن إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنه يتابع يومياً تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

وقال السفير العمادي "إن التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأتي انطلاقا من واجب سموه العربي والإسلامي وحرصه الدائم على دعم الشعوب العربية خصوصاً الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، وهو ما أكده سموه خلال كلمته بمؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الذي عٌقد مؤخرا في إسطنبول".

وأشار إلى أن الأمير تميم قد أطلق حملة إفطار مليون صائم في قطاع غزة أملاً من سموه بأن لا يبيت مواطن في غزة دون حصوله على الطعام والشراب والفطور في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح السفير العمادي أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة انتهت من توزيع ٣٥ ألف طرد غذائي شمل المواد الغذائية الأساسية بتكلفة قاربت مليون ونصف دولار، تم توزيعها من قِبل اللجنة القطرية كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بغزة تسلمت قبل أيام بعض المعدات والمستلزمات الطبية، مضيفا أن الوزارة ستتسلم أيضا شحنات من الأدوية الضرورية في ظل الأزمة التي تواجهها نتيجة الأوضاع الميدانية المتوترة على الحدود مع غزة.

وبيّن أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سترتب خلال الأيام المقبلة لتنفيذ مشاريع إفطار صائم بالتعاون مع بعض المؤسسات التي تستهدف ذوي الحاجات الإنسانية، مشيرا إلى أنه وجّه طواقم اللجنة لتلمّس حاجات الناس ممن أنهكهم الفقر ومساعدتهم من خلال برامج الإغاثة العاجلة التي تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة "إن الوضع الكارثي المتدهور في القطاع أثر على كل مناحي الحياة والمعيشة، الأمر الذي يتطلب من دول العالم وكافة المؤسسات الدولية التدخل السريع لوقف هذه المأساة والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية لتحسين ظروف الحياة في غزة".

#العمادي #غزة

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