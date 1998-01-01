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ماذا قال عريقات حول صحة الرئيس عباس ؟

الإثنين 21 مايو 2018 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال عريقات حول صحة الرئيس عباس ؟



رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن صحة الرئيس محمود عباس بخير وإنه يتابع عمله حتى أثناء وجوده داخل المستشفى.

وأضاف عريقات الذي زار الرئيس عصر هذا اليوم في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، أنه قدم تقريرا لسيادته حول ملف الإحالة الذي سيقدمه غدا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لمحكمة الجنايات الدولية.

واوضح أن الرئيس طلب منه إجراء الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بنقل البارغواي وغواتيمالا والولايات المتحدة سفاراتها إلى القدس.

#عريقات #صحة #عباس

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