محكمة اسرائيلية ترفض إلغاء أوامر تجميد هدم 4 منازل في قلنسوة

قلنسوة/سما/

رفضت محكمة الصلح في نتانيا صباح اليوم، الإثنين، طلب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء المركز، إلغاء أوامر تجميد لمنازل مهددة بالهدم غرب الطيبة، إلى حين النظر في القضية وفحص الملف أمام الجهات المعنية دون تحديد موعد لجلسة المحكمة.

وطلبت اللجنة اللوائية إلغاء أوامر تجميد الهدم استصدرها أصحاب المنازل قبل 3 شهور، من أجل تنفيذ أوامر الهدم بشكل فوري، بادعاء عدم حيازتهم على تراخيص بناء.

ولم تحدد محكمة الصلح في نتانيا موعدا جديدا للجلسة، وطالبت المحكمة فحص الملف أمام الجهات المختصة، للرد على الادعاء، ومنح أصحاب المنازل ردا آخر على ادعاءات اللجنة والجهات المعنية.

وادعت اللجنة اللوائية أن المنازل الأربعة بنيت على أرض غير مخصصة للبناء، في حين رفضت منحهم تراخيص بناء، وتدور القضية في أروقة المحاكم منذ العام 2008.

وفي الوقت الذي ترفض لجان التنظيم والبناء منح المنازل المأهولة بعشرات السكان المهددين بالتشريد تراخيص بناء، تمنح مكبات النفايات في ذات المنطقة في الخارطة، تراخيص بناء!

وتقع المنازل المذكورة غرب مدينة الطيبة، وشرق مدينة قلنسوة، وهي تحت سلطة نفوذ بلدية الطيبة. وفي بداية العام 2016 هدمت الجرافات بيت المواطن إبراهيم زبارقة في ذات المنطقة، بادعاء عدم الترخيص.