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السعودية تنشئ مشاريع صناعية عملاقة في مصر

الإثنين 21 مايو 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تنشئ مشاريع صناعية عملاقة في مصر



الرياض /وكالات/

تستعد السعودية، لتدشين مشروع صناعي ضخم في مصر، يشمل منطقتين صناعيتين سعوديتين بنظام المطور الصناعي في منطقة وادي سريرية بالمنيا، والأخرى في المنطقة الاقتصادية بالسويس.

وأكدت الرياض، أنه يمكن بحث المشروع مباشرة مع شركة "أرامكو"، كما أنه يمكن للجانب المصري تقديم عطاءات على هذه المشاريع وغيرها في حال طرحها مستقبلا.

ومن جانبها، أبدت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها.

يذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة أنهت أعمال دورتها الـ16 مطلع الشهر الجاري، وخرجت بنية الارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

#السعودية #السويس #مصر

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