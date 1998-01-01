تنويه هام من إدارة معبر رفح

غزة / سما /

أصدرت إدارة معبر رفح البري، اليوم الاثنين، تنويها مهمًا للمسافرين بشأن قيمة شِكّيْ المغادرة والوصول.

وقالت إدارة المعبر في تصريحٍ: "بلغنا من الأخوة في المعبر المصري، بأن قيمة شِكّيْ المغادرة والوصول لديهم أصبحت بقيمة ثلاثمائة جنيها (300) وذلك للعلم".

وفي سياقٍ متصل، دعت إدارة المعبر، المسافرين المغادرين (للعلاج) التزود بالملف الطبي كاملاً، وليس فقط التحويلة أو التقرير الطبي، وذلك من أجل تسهيل إجراءات دخولهم للأراضي المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً باستمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، في وقت تحدثت مصادر محلية وعربية عن وجود تقييم تجريه السلطات المصرية لفتحه بشكل دائم.