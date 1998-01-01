الخارجية: نقل باراغواي سفارتها الى القدس ارتهان للإملاءات الأميركية الإسرائيلية

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار الباراغواي نقل سفارتها الى القدس، واعتبرته غير شرعي وغير قانوني، وعدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأميركية الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية أنها تتابع هذا الملف بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأميركي بشأن القدس، والمنددة بنقل السفارة الأمريكية إليها، كما تواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي نقلت سفاراتها عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه، إضافة إلى سعيها لضمان خلق رأي عام محلي في تلك الدول رافضا لقرار الزمرة السياسية الحاكمة.