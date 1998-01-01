فلسطين تحصُدُ منصبين اداريين في لجان الاتحاد الدولي للاتصالات

رام الله / سما /

حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصبين إداريين ضمن الفرق الإدارية للجان الدراسية التابعة لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال مشاركة ممثلين عن الوزارة في اعمال الاجتماعات الخاصة باللجان الدراسية الاولى والثانية ضمن أعمال مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU المنعقد في جنيف خلال هذا الشهر.

هذا وتم انتخاب ممثلين من وزارة الاتصالات في تلك الفرق واللجان الدراسية المتخصصة من خلال الترشيحات التي تقدمت بها الوزارة، وانتُخِب السيد فادي مرجانة القائم بأعمال مدير عام الحاسوب الحكومي في الوزارة نائبا للمقرر عن المنطقة العربية في المسألة الاولى التي تعني في مجال اقامة المدن والمجتمعات الذكية، كما انتُخِب م. ليث دراغمة مدير دائرة الترقيم في الوزارة عن المنطقة العربية نائبا للمقرر في المسالة السادسة والتي تعنى في مجال توعية المستهلك وحماية حقوقه.

هذا وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى أهمية وجود ومشاركة الوزارة في تلك الفرق واللجان الدراسية الامر الذي يساعد في تعزيز وتمثيل المنطقة العربية في صناعة القرارات المتعلقة بتنمية قطاع الاتصالات عالمياً ودعم ومساندة المبادرات والمشاريع العربية بهذا الخصوص، مضيفا أن ذلك يساهم بالدفاع عن قضايا فلسطين والمنطقة العربية في كافة المحافل الدولية المختصة والمحافظة على حقوقها.