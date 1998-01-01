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غزة: اعادة ضخ الغاز ومواد بناء عبر كرم ابو سالم

الإثنين 21 مايو 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اعادة ضخ الغاز ومواد بناء عبر كرم ابو سالم



غزة / سما /

فتحت السلطات الاسرائيلية معبر كرم ابو سالم التجاري اليوم الاثنين بعد اغلاق دام عشرة ايام امام حركة ضخ الوقود ودخول الشاحنات.

وأعلنت ادارة معبر كرم ابو سالم التجاري عن عودة ضخ الغاز من الجانب الاسرائيلي وادخال مواد بناء " الحصمه " بعد توقف العمل فيه لمدة " 10 " ايام بسبب الاضرار التي لحقت بالمعبر.

و قال خليل شقفة مدير الادارة العامة للبترول انه سيتم اليوم ادخال 300 طن من الغاز الى قطاع غزة، وذلك لاول مرة منذ بداية الأزمة جراء احراق خطوط الغاز في معبر "كرم ابو سالم"  .

وأضاف ان ادخال الغاز سيستمر كالمعتاد خلال الأيام القادمة.

#غزة #غاز #كرم ابو سالم

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