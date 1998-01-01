جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسر خالد : يدين اعتقال سماح أبو غياض ويدعو لإطلاق سراحها فورا

الإثنين 21 مايو 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا تيسر خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مخابرات حركة حماس وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة لإطلاق سراح القيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " سماح أبو غياض فورا ودون قيد أو شرط ، وأكد في الوقت ذاته رفضه وإدانتة  الاعتقال السياسي بكافة أشكاله .

وقال خالد في تصريح صحفي "  الاعتقال السياسي مرفوض بكافة أشكاله ونطالب الإخوة في حركة حماس إطلاق سراح المناضلة أبو غياض المحتجزة لديها منذ التاسع من أيار الماضي ، بشكل فوري ودون أيه شروط أو قيود . 

وأكد خالد على ادانه سياسة الاعتفال على خلفية الانتماء السياسي او الفكري او الحزبي والتنظيمي على ايدي الاجهزة الامنية سواء  في غزة او في الضفة الغربية ، داعيا إلى إغلاق هذا الملف بشكل كامل ، واحترام حقوق المواطن في التعددية السياسية والحزبية وحقه في التعبير عن الرأي التي هي محمية بموجب وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني والنظام الاسسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية  ، كما هي محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وشدد على اهمية وضرورة تحريم وتجريم الاعتقال على خلفية سياسية والإسراع بوقف التعديات على حقوق المواطن وعلى الحريات العامة والديمقراطية بما في ذلك حق الوصول الى المعلومة ونشرها  والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير ، ووقف الانتهاكات والتعديات على حرية الانتماءات السياسية والحزبية والفكرية والثقافية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين  .

#تيسير خالد #اعتقال #سماح أبو غياض

أخبار ذات صلة

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي للسلطة: أفرجوا فورا عن كل المعتقلين السياسيين

رواتب -ارشيفية

فصائل و منظمات تطالب بصرف رواتب موظفي غزة فورا

على الوزارت التحرك فورا ..تحذير هام الى الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس المحتلة !!!

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: مصر تستعد لإطلاق مبادرة شاملة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

حدود غزة -ارشيفية

مدفعية الإحتلال تقصف شرق المغازي و تعرض دورية اسرائيلية لإطلاق نار

كهرباء غزة

حماس تحذر .. اسرائيل لن تقطع كهرباء غزة فورا و تدرس بدائل وحلول

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

القدس بحنجرة فيروز من جديد.. "إلى متى يا رب؟" ( شاهد )

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات