تيسر خالد : يدين اعتقال سماح أبو غياض ويدعو لإطلاق سراحها فورا

رام الله / سما /

دعا تيسر خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مخابرات حركة حماس وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة لإطلاق سراح القيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " سماح أبو غياض فورا ودون قيد أو شرط ، وأكد في الوقت ذاته رفضه وإدانتة الاعتقال السياسي بكافة أشكاله .

وقال خالد في تصريح صحفي " الاعتقال السياسي مرفوض بكافة أشكاله ونطالب الإخوة في حركة حماس إطلاق سراح المناضلة أبو غياض المحتجزة لديها منذ التاسع من أيار الماضي ، بشكل فوري ودون أيه شروط أو قيود .

وأكد خالد على ادانه سياسة الاعتفال على خلفية الانتماء السياسي او الفكري او الحزبي والتنظيمي على ايدي الاجهزة الامنية سواء في غزة او في الضفة الغربية ، داعيا إلى إغلاق هذا الملف بشكل كامل ، واحترام حقوق المواطن في التعددية السياسية والحزبية وحقه في التعبير عن الرأي التي هي محمية بموجب وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني والنظام الاسسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، كما هي محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وشدد على اهمية وضرورة تحريم وتجريم الاعتقال على خلفية سياسية والإسراع بوقف التعديات على حقوق المواطن وعلى الحريات العامة والديمقراطية بما في ذلك حق الوصول الى المعلومة ونشرها والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير ، ووقف الانتهاكات والتعديات على حرية الانتماءات السياسية والحزبية والفكرية والثقافية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .