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النقل والمواصلات تبدأ حملة "إفطار سائق"

الإثنين 21 مايو 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت وزارة النقل والمواصلات مساء أمس بحملتها الرمضانية السنوية "إفطار سائق" حيث قامت بتوزيع وجبة إفطار ( تصبيرة ) في شارع الجلاء وشارع الصناعة بمشاركة دائرة التوعية المرورية بالوزارة و بالتعاون مع جمعية الفلاح الخيرية و جمعية فلسطين للسلامه المرورية.

من جهته ثمن د. أيمن راضي مدير عام العلاقات العامة جهود جميع المشاركين في الحملة والجهات الراعية لها وأوضح بأن هذه الحملة بدأت أمس في غزة وستكون اليوم في محافظة الشمال وذلك لتوزيع الوجبات السريعة على السائقين وتوزيع النشرات التوعوية عليهم.

وأعرب راضي عن أمله في تحقيق أهداف الحملة والساعية إلى الحد من الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد م. هاني مطر نائب مدير عام الهندسة والسلامة والمرورية بأن هذه الحملة تأتي لتعزيز ثقافة الوعي المروري لدي السائقين وتحذيرهم من خطر السرعة الزائدة قبيل الإفطار حيث تكثر الحوادث المرورية في هذه الأوقات.

وتابع مطر أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع حتى تشمل كافة محافظات قطاع غزة

#وزارة النقل والمواصلات #حملة

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