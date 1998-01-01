هكذا تحقّقين أفضل استفادة من الخلافات الزوجية

وكالات / سما /

حتى لو كانت العلاقة مع زوجك متينة ومبنية على أسس التفاهم والحب والإحترام، لا بد من مواجهة بعض الخلافات الزوجية التي تزعجك وتؤثر بشكل سلبي على علاقتك مع شريكك، خصوصاً عندما تتكرّر هذه الخلافات عينها. لذلك لا بد من إستعمال ذكاءك لتستفيدي من هذه المشاكل وحلّها بشكل نهائي على طريقتك الخاصة. كيف تطبّقين هذه الخطوات؟ تابعي أبرز الطرق المضمونة لتطبيقها في حياتك الزوجية.

ما هي تأثيرات الأحكام المسبقة على الشريك؟

أختيار التوقيت المناسب للحديث

عندما تكونين هادئة وأفكارك منتظمة من ناحية النقاط التي تريدين مناقشتها مع زوجك، إختاري التوقيت المناسب لأن هذه الطريقة ستسمح لزوجك بأن يصغي إليك من دون شجار أو هجوم. حاولي أن يبدو الأمر كأنه مناقشة معتادة وتحدّثي عن الخلافات الزوجية التي تزعجك بهدوء، وتظاهري بالحزن الشديد الذي ينتابك بسبب هذه المشاكل. فهذه الطريقة تحل الخلاف تدريجياً من دون صراخ وصوت عالٍ.

إحرصي على الجلوس بمستوى زوجك

عندما تسود الخلافات الزوجية لا تتحدثي مع زوجك وأنت واقفة خصوصاً اذا كان جالساً. فهذه الطريقة تعطي انطباعاً سيئاً تجاه الطرف الآخر ولن تتمكني من الإستفادة من هذه الخلافات وطلب ما تريدين الإ عند الجلوس معاً في مستوى واحد والتحدث بهدوء عن الحلول الأساسية للمشاكل. بهذه الطريقة تحصلين على مطاليبك من خلال النقاشات الراقية.

إستدرجيه للإعتذار

نعلم جميعاً أن الرجل يجد صعوبة في الاعتذار حتى لو كان مخطئاً. فيمكنك الاستفادة من الخلافات الزوجية لتجبريه على الإعتذار عن تصرّفاته وأقاويله الخاطئة بمجرّد مراجعة الأمور وأسباب المشاجرة بينك وبينه. فلا بد من الإعتذار عندما يراك غير راضية ومصرّة على إستمرار الخلافات بينكما