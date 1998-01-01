"الإعلام": 24 أيار يوم إعلامي لشهداء الحركة الأسيرة

رام الله / سما /

دعت وزارة الإعلام المؤسسات الصحفية العاملة في فلسطين، إلى اعتبار يوم الخميس المقبل 24 أيار الجاري، يومًا إعلاميًا خاصًا بشهداء الحركة الأسيرة.

وحثت وزارة الاعلام في بيان لها، اليوم الاثنين، وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين على الانضمام لليوم الخاص بشهداء الحرية في مدافن الأحياء، وتسليط الضوء على القصص الإنسانية للخالدين، وعدم اعتبارهم أرقامًا مجردة، فهم فرسان الحرية وعناوين النضال المشروع للخلاص من الاحتلال.

وأهابت بالمؤسسات الإعلامية سرد قائمة الشهداء الأسرى، والتذكير بالوسائل الوحشية التي يتعرضون لها، والإهمال الطبي الذي يعانونه، والإشارة إلى المواثيق الدولية التي تنتهكها إسرائيل، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والدعوة إلى التحقيق في عمليات الإعدام المتصاعدة خلف القضبان، وملاحقة الواقفين خلفها قضائيًا.

وأكدت الوزارة أن استشهاد 216 أسيرًا في زنازين الاحتلال، آخرهم المقدسي عزيز عويسات أمس، يفتح باب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أسرانا البواسل، الذين يتعرضون لتحريض وعنصرية وإهمال طبي وتعذيب وامتهان للكرامة الإنسانية ولأبسط الحقوق.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تشكيل لجنة تحقيق في استشهاد عويسات والأسرى الشهداء، والضغط لإطلاق سراح أكثر من 170 يواجهون أمراضًا خطيرة ويطاردهم الموت البطيء.