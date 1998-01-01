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صيدم يبحث مع "اليونيسيف" سبل إنجاح امتحان "الإنجاز" في غزة

الإثنين 21 مايو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين جنيفيف بوتن، سبل تعزيز التعاون، من أجل إنجاح امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في قطاع غزة.

وأكد صيدم أهمية توفير الدعم والإسناد من قبل "اليونيسيف"، لإنجاح عقد امتحان "الإنجاز" في قطاع غزة، مشيداً بدور اليونيسيف المشهود له في دعم المسيرة التعليمية، والعمل الدؤوب مع الوزارة لتطوير قطاع التعليم.

بدورها، أكدت بوتين أن اليونيسيف ستسعى جاهدة لتوفير المتطلبات اللازمة لانعقاد امتحان "الإنجاز"، مثمنة جهود وزارة التربية وطواقمها لدعم التعليم وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لطلبة فلسطين.

#صبري صيدم #الإنجاز #اليونيسيف

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