سلطات الاحتلال تصدر (54) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (54) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، وذلك منذ بداية شهر أيار الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الاثنين، أن من بين الأوامر الصّادرة (28) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

سامي حسن شقير، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

علاء حازم شني، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

عدنان ياسين حمارشة، جنين، 6 أشهر أمر جديد.

جعفر وليد عطيلة، الخليل، 6 أشهر تمديد.

ليث عماد أبو خرمة، رام الله، 4 أشهر تمديد.

علاء محمود أبو الرب، جنين، 4 أشهر أمر جديد.

محمد عمر قني، نابلس، 4 أشهر تمديد.

وجمال عيسى علقم، بيت لحم، 4 أشهر أمر جديد.

نجيب أحمد مفارجة، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

موسى إبراهيم زهران، رام الله، 6 أشهر تمديد.

باسل يوسف زهران، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

وجهاد نضال عليان، رام الله، 3 أشهر تمديد.

عبد العزيز موسى أبو سنينة، الخليل، 4 أشهر أمر جديد.

وبسام عبد الرحيم حماد، رام الله، 4 أشهر تمديد.

وإبراهيم ناجي الكيلاني، جنين، 6 أشهر تمديد.

وزكريا علي جعبري، الخليل، 4 أشهر أمر جديد.

وعلاء حسن أبو عادي، رام الله، 4 أشهر تمديد.

حبيب أحمد محمد، بيت لحم، 4 أشهر تمديد.

يزن حسن أبو زايد، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

أمير وليد عمرو، الخليل، 4 أشهر تمديد.

مجد عبد الباسط شعيبي، رام الله، 5 أشهر تمديد.

يوسف يعقوب الحمامدة، بيت لحم، 4 أشهر تمديد.

ورشاد أحمد عبده، رام الله، 4 أشهر تمديد.

عيسى إسماعيل صالح، الخليل، 4 أشهر تمديد.

عبد الكريم ربحي أبو شخدم، الخليل، 6 أشهر تمديد.

إبراهيم يوسف زماعرة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد.

وجدي عاطف عواودة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد.

غسان لافي نعيم، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

عمرو جمال زيد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد.

معاذ أحمد فرج الله، الخليل، 4 أشهر أمر جديد.

رشاد محمد حماد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد.

محمد عمر حامد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد.

مالك عطا الله أبو سنينة، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

حسين عبد الواحد حامد، رام الله، 6 أشهر أمر جديد.

سالم محمد جهالين، بيت لحم، 4 أشهر تمديد.

أحمد أسعد أبو خليفة، جنين، 4 أشهر تمديد.

أحمد عبد الجليل شحاتيت، الخليل، 6 أشهر أمر جديد.

فلاح طاهر ندى، رام الله، 4 أشهر تمديد.

غالب سامي وردة، رام الله، 6 أشهر أمر جديد.

فراس هاني الغول، جنين، 6 أشهر تمديد.

صالح موسى الصباح، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

حمزة عوض الله عطا الله، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

أسامة عوض الله الصباح، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

أحمد سعيد الصباح، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

محمد داود ربايعة، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد.

سامي محمد الهش، الخليل، 6 أشهر أمر جديد.

أحمد سامح الخطيب، رام الله، 4 أشهر تمديد.

مصعب توفيق هندي، نابلس، 4 أشهر تمديد.

يوسف خليل ترتير، نابلس، 4 أشهر تمديد.

أحمد جهاد يوسف، أريحا، شهران تمديد.

عثمان كامل نخلة، 3 أشهر تمديد.

مجدي محمد منصور، رام الله، 4 أشهر أمر جديد.

عبد العزيز عبد الله بطران، الخليل، 4 أشهر تمديد.

محمد أحمد أبو طامع، جنين، 4 أشهر تمديد