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الاتحاد الاسيوي يبعث برسالة تهنئة لهلال القدس بتتويجه بلقب المحترفين

الإثنين 21 مايو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاسيوي يبعث برسالة تهنئة لهلال القدس بتتويجه بلقب المحترفين



وكالات / سما /

ابرق رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي " الفيفا " الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رسالة مباركة وتهنئة لرئيس نادي هلال القدس د باسم ابو عصب بمناسبة حصول الفريق على لقب دوري المحترفين الفلسطيني للعام الثاني على التوالي .

وجاء في نص الرسالة " في الوقت الذي نؤكد فيه على ارتياحنا البالغ لزيارتنا التاريخية لمدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية ، فاننا نعرب عن تقديرنا واعتزازنا لما وجدناه والوفد المرافق من حفاوة بالغه وحسن استقبال وكرم ضيافة من الاخوة وخصوصا في القدس الشريف مما ترك في نفوسنا اطيب الاثر وعميق الفخر والاعتزاز .

واضاف الشيخ سلمان " كما يسعدنا ان نغتنم هذه المناسبة لنتوجه اليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق نادي هلال القدس بلقب بطولة المحترفين للموسم الرياضي 2017-2018 في انجاز متميز يعكس مكانة ناديكم على ساحة كرة القدم الفلسطينية .

من جهته وجه رئيس نادي هلال القدس د باسم ابو عصب عظيم الشكر لنائب رئيس الاتحاد الدولي " الفيفا " الشيخ سلمان على رسالته مؤكدا على ان ذلك يبرز اهتمام الفيفا والاتحاد الاسيوي بتطور الرياضة

#الاتحاد الاسيوي #هلال القدس

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