خدمات خانيونس يبرم رابع صفقاته الصيفية

غزة / سما /

كشف مجلس إدارة خدمات خانيونس, عن الصفقة الرابعة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2018-2019.

وتعاقد خدمات خانيونس مع المدافع عبد الله البيوك, ليكون رابع صفقاته الصيفية, عقب نهاية عقده مع القادسية.

وسبق لـ"الذئاب" أن ضم الثلاثي حسين البطراوي, وعيد العكاوي, وحسن أبو حبيب, ويتأهب لإبرام صفقة أو صفقتين كحد أقصى, وفقا لتصريحات مديره الفني إحميدان بربخ.

يشار إلى أن خدمات خانيونس سيلعب في الدرجة الممتازة الموسم المقبل, بعدما صعد وصيفا للأولى بنهاية الموسم الأخير.