3 عرب ضمن قائمة أفضل 10 نجوم بالدوري الفرنسي

وكالات / سما /

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, عن قائمة أفضل 10 نجوم يلعبون في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وحلّ 3 لاعبين عرب ضمن القائمة, في مقدمتهم حسام عوار لاعب ليون، وزميله المهاجم نبيل فقير، وهما من ذوي الأصول الجزائرية، إلى جانب التونسي نعيم السليتي الجناح الطائر لديغون.

واحتل عوار المركز الرابع, وراء المتصدر نيمار دا سيلفا, وملاحقيه المباشرين لويس غوستافو وأدينسون كافاني، بمعدل 5.93 من 10، في حين جاء فقير سادسا بمعدل 5.89 من 10، وتواجد السليتي في المركز العاشر بمعدل 5.77 من 10.

وشهدت النسخة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي تألقا للاعبين آخرين من أصول عربية على غرار التونسي وهبي الخزري, والمغربي يوسف آيت بن ناصر, والجزائري رامي بن سبعيني.