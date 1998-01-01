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رسمياً .. ميسي يحصد جائزتي البيتشيشي والحذاء الذهبي

الإثنين 21 مايو 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. ميسي يحصد جائزتي البيتشيشي والحذاء الذهبي



وكالات / سما /

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني بشكلٍ رسمي بجائزتي هداف الدوري الإسباني “البيتشيشي” و الحذاء الذهبي هدافاً للدوريات الأوروبية للمرة الخامسة في مسيرته الكروية والثانية على التوالي.

 

وحصد ليونيل ميسي جائزتي هداف الدوري الإسباني و الحذاء الذهبي بعد تسجيله 34 هدفاً في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2018-2019.

وتوج ميسي بالجائزتين للمرة الخامسة في مسيرته وذلك بعد أعوام 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013 و2016-2017.

وتصدر ميسي السباق على الجائزة متفوقاً على هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول محمد صلاح وملاحقه ونجم توتنهام هوتسبير هاري كين ، وهدافي الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو وماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان.

#ميسي #الحذاء الذهبي

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