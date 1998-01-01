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سيرجيو راموس يودع أساطير كرة القدم الراحلين

الإثنين 21 مايو 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيرجيو راموس يودع أساطير كرة القدم الراحلين



وكالات / سما /

قام قائد فريق ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب “لا روخا” سيرجيو راموس بتوديع الثلاثي الإيطالي جيانلويجي بوفون والإسبانيان فيرناندو توريس وأندريس إنييستا الذين قرروا الرحيل عن يوفنتوس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي.

 
 

ولعب جيانلويجي بوفون السبت مباراته الأخيرة مع يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا مع وجود حديث عن انتقاله إلى نادٍ أوروبي أخر وأبرز المرشحين باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض توريس أخر مباراته له مع أتلتيكو مدريد وكذلك إنييستا مع برشلونة مساء الأحد أمام إيبار وريال سوسيداد ، حيث أن الأخير مرشح للانتقال إلى القارة الآسيوية.

وكتب سيرجيو راموس رسالة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجاء فيها “لقد جعلت المعركة وكرة القدم أكثر جمالاً وأكبر من ذلك بكثير”.

 

ويستعد سيرجيو راموس الآن لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول الإنجليزي في السادس والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.

#سيرجيو راموس #أساطير

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