طفل مصاب في مسيرة العودة يناشد الملك عبدالله الثاني مساعدته لتكملة علاجه

عبد الهادي مسلم/سما/

ساعات صعبة مر بها والد الطفل المصاب صالح عاشور من مخيم النصيرات وهو يبحث ويفتش عن فلذة كبده في ثلاجات الموتى داخل المستشفيات بعد ان علم من قبل الاذاعات المحلية نبأ استشهاده شرق مخيم البربج فيما اصبح يعرف بيوم الاثنين الاسود والد الطفل عاشور لم ييأس وهو يتنقل من مستشفى إلى آخر بحثا عن طفله سواء في الثلاجات او غرف العمليات إلى أن وجده بعد ٢٤ ساعة في غرفة العناية المكثفة في مستشفى الشفاء باسم عائلة أخرى اصيب والد الطفل عاشور بصدمة وكاد أن يغمى عليه بعد ان رأى طفله بمنظر صعب جدا.

نظرا إلى ان مكان اصابته في عينيه والدم ينزف منهما والأطباء لم يفعلوا له شيئا نظرا لكثرة الإصابات الخطيرة الاخرى والتي بحاجة إلى عمليات مستعجلة ومن المعروف أن والد صالح الذي لا ينتمي لأي تنظيم تجرع كل انواع العذاب والحزن والالم بما حصل لابنه صالح وكان حزنه الأكبر ان أحدا من المسؤولين لم يف بوعده في تحويله للعلاج في الخارج بالرغم من كم الاتصالات التي تلقاها والوعود من هنا وهناك التي حصل عليها ولكن بدون جدوى ..

حاول الوالد المكلوم وبمساعدة المدرس الذي علم ابنه في المدىسة الاستاذ الفاضل" أبو عدي الطلاع " وعلي مدار ثلاث ايام من المعاناه ان ينقلاه الي مستشفي العيون بغزة حيت عمل له الأطباء الإسعافات وتغطية عيناه اللذان اصابهما طلق ناري متفجرة أدى إلى تهتكهما وبروزهما إلى الخارج الطفل المصاب صالح لا يعلم بانه فقد اعز ما يملك ومازال متوهما بان أصابته هي من أثار الغاز التي تخيم علي جفونة .

يقول صالح عاشور الحمد لله انا احسن من غيري وغيري افضل مني.ويضيف صالح هذه اول واخر مرة اذهب لمسيرات العودة ولا يعلم ان الامر اصبح واقعا لا مفر له..

الطفل المصاب والذي لم يشارك في مسيرة العودة الا يوم أصابته لا يعرف انه فقد عيناه وهو على أمل أن يعودان له يتمنى ويناشد كل أصحاب الضمائر الحية والمسؤولين وعلى راسهم السيد الرئيس ووزير الصحة بتحويله للعلاج في الخارج

ويتمنى الطفل عاشور كذلك ان يتكرم ملك الأردن عبدالله الثاني على تبنيه وعلاجه في احد المستشفيات الاردنية مدرس الطفل عاشور "ابو عدي الطلاع "و الذي يسعى مع والده من أجل عمل إجراءات التحويلة يقول "انه بعد معاناة وتعب ووعودات وتهرب وطول انتظار حصلنا على نموذج رقم واحد لتحويله للعلاج بالخارج واستطعنا اصدار جواز سفر مستعجل له وكنا نتمنى ان يحول للعلاج ؛ويضيف أن الامل ما زال قائما بان يتكرم جلالة الملك بتبنيه وعلاجه في الأردن الطفل المصاب عاشور يحلم ان يتعافى ويبصر من جديد لكي يحقق حلمه في تعلم مهنه الحلاقة.

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