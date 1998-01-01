ملتقى المدربين يكرم فريق الشوكة بتتويجه بدوري الثالثة

غزة / سما /

كرم ملتقى المدربين في قطاع غزة فريق كرة القدم الأول بنادي الشوكة عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الثالثة في فرع الوسطى والجنوب للموسم 2018-2017، وذلك خلال الزيارة التي أجراها أعضاء الملتقى إلى مقر النادي بمحافظة رفح .

وقد كان في استقبالهم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة, ومدرب الفريق صاحب الإنجاز أكرم العيادي.

وأشاد وفد الملتقى بالإنجاز الذي حققه الفريق بصعوده إلى الدرجة الثانية رغم الظروف الصعبة والقاسية التي عاناها الفريق خاصة قلة الإمكانات والتحديات في نقص اللاعبين وتوفير المتطلبات، مشيراً إلى أن الفريق وصل إلى دوري الثانية وسيخوض منافسات غير سهلة في فرع الوسطى والجنوب الموسم المقبل.