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العميد يتوصل لاتفاق مع المدرب المزين

الأحد 20 مايو 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يتوصل لاتفاق مع المدرب المزين



غزة / سما /

نجحت اتصالات نادي غزة الرياضي، بالتوصل الى عقد مع مع المدرب محمود المزين ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل 2018-2019 خلفاً للمستقيل عماد هاشم

وكان الرياضي خرج الموسم الماضي خاليَ الوفاض، حيث احتل مركزاً متأخراً في بطولة الدوري بعد أن كان ينافس على لقب المسابقة في الدور الأول للبطولة، كما أنه خرج مبكراً في بطولة الكاس.

وتولى تدريب الفريق الأول على مدار الموسم الصعب على الفريق الأبيض ثلاثة مدربين بعد المدرب الأول غسان البلعاوي.

وذكر النادي أن الطرفين توافقا على معظم البنود التي بموجبها سيقود المزين التدريبات الفنية للعميد، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها حيث قاد ناديه خدمات رفح للعديد من الألقاب، أبرزها قيادته إلى لقب الدوري الممتاز في الموسم 2006/2007، و2015/2016.

يشار إلى أن المزين سيبدأ مهمته للموسم المقبل عقب نهاية شهر رمضان المبارك.

 
#العميد

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