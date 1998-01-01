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الأهلي الغزي يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين

الأحد 20 مايو 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي الغزي يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين



غزة / سما /

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين, استعدادا لانطلاق الموسم الكروي في قطاع غزة 2018-2019.

وتعاقد الأهلي مع الثلاثي أحمد أبو العطا, ومصطفى الداعور, وشادي الشريف, بعد الاتفاق معهم على كافة الشروط المالية.

ويعتبر الثلاثي إضافة جيدة للأهلي, خاصة أن الشريف كان أحد لاعبي التعزيز للفريق في الدور الثاني من الموسم الماضي, وظهر معه بشكل جيد, وهو ما دفع النادي لتجديد التعاقد معه.

يشار إلى أن الأهلي يطمح لضم العديد من اللاعبين, بهدف تحقيق حلم العودة للدرجة الممتازة سريعا بقيادة المدرب حمادة شبير.

#الأهلي #مصطفى الداعور

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