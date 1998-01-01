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كلوب يطالب محمد صلاح بالوصول إلى مستوى رونالدو

الأحد 20 مايو 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يطالب محمد صلاح بالوصول إلى مستوى رونالدو



وكالات / سما /

طالب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه المصري وهداف الفريق محمد صلاح بالاستمرار في تحقيق الأرقام خلال المواسم القادمة لمنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 
 

وستقام مباراة من العيار الثقيل بين ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، والتي ستقام يوم 26 من شهر مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

وتحدث يورجن كلوب في تصريحات صحفية قائلاً: “يجب أن يستمر محمد صلاح في المستوى الرائع الذي يقدمه مع ليفربول حتى تتم مقارنته مع لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “قدم محمد صلاح موسماً رائعاً مع ليفربول، ولكن كريستيانو رونالدو يستمر في ذلك منذ 15 موسم مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، البرتغالي يسجل كل عام فوق الـ47 هدفاً فهو يمتلك أرقام لا تصدق”.

وأكمل: “الأن لدينا في عالم الساحرة المستديرة لاعبان بقيمة كريستيانو رونالدو ولونيل ميسي فلقد سيطروا على كرة القدم لبضع سنوات، ودائماً تجدهما في المكان المناسب لتسجيل الأهداف لذلك هما الأفضل في العالم”.

#كلوب #كريستيانو رونالدو

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