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فاردي بديلاً لـ جريزمان في أتلتيكو مدريد

الأحد 20 مايو 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاردي بديلاً لـ جريزمان في أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية صباح اليوم الأحد، عن رغبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في التعاقد مع المهاجم المخضرم جيمي فاردي هداف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل، ليحل محل الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يقترب من الانضمام إلى برشلونة.

 
 

وحسب تقارير صحفية إسبانية في الأيام الماضية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الصيف المقبل، بصفقة قياسية جديدة أخرى للنادي الكتالوني لن تقل عن 100 مليون يورو.

ونقلاً عن الصحف الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع أنطوان جريزمان حول بنود عقده الشخصية قبل أكثر من 4 أشهر، لتصبح الصفقة أقرب من أي وقتٍ مضى في الوقت الحالي، حيث أن النجم الفرنسي حجز بالفعل القميص رقم 7 للموسم المقبل مع الفريق.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني معجب للغاية بمهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي خاصة وبعد مستواه مع الفريق في السنوات الماضية، لذلك يصر على ضمه لفريقه أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن جيمي فاردي سيشكل ثنائية رائعة مع دييجو كوستا بعد رحيل فرناندو توريس واقتراب جريزمان من برشلونة، وستكلف الصفقة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ما يقارب من 20 مليون جنيه إسترليني.

#فاردي #أتلتيكو مدريد

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