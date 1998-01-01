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هل شرب الماء بكثرة في السحور حلًا للعطش برمضان؟

الأحد 20 مايو 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل شرب الماء بكثرة في السحور حلًا للعطش برمضان؟



قال أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد عمر إن جسم الإنسان يحتاج إلى 3 لترات من المياه يوميًا؛ ليعادل نسبة السوائل التي يفقدها في الصيام، وأي كمية تزيد عن ذلك لا يستفيد منها الجسم.

وحذر عمر من تناول بعض المشروبات، مثل العرق سوس والتمر هندي والسوبيا بكميات كبيرة، لتعويض نقص المياه في الجسم؛ لأنها تحتوي على نسبة سكر مصنعة عالية، لا يستفيد منها الجسم، ويقوم بتحويلها إلى دهون؛ ما يسبب الإصابة بالسمنة.

وأضاف أن شرب كميات كبيرة من المياه أثناء الإفطار أو السحور لا يؤخر الإحساس بالعطش؛ لأن الجسم يطرد الكميات التي تكون زائدة عن حاجته، مشيرًا إلى أن العطش يأتي عندما تنقص نسبة الماء الموجودة داجل الجسم.

وبين عمر أنه يجب الاكتفاء بشرب كوب ماء أو عصير أثناء وجبة الإفطار، وبعد ذلك يمكن توزيع كمية الماء بشكل متساو خلال فترة ما بين الإفطار والسحور.


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