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الخضري: فتح معبر رفح خطوة عملية مهمة وسيكون لها ما بعدها

السبت 19 مايو 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: فتح معبر رفح خطوة عملية مهمة وسيكون لها ما بعدها



غزة / سما/

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن قرار الشقيقة مصر استمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك للتخفيف عن قطاع غزة، خطوه عملية مهمة نحو دعم واسناد الشعب الفلسطيني.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 19-5-2018 أن هذه الخطوة يشعر بها الكل الفلسطيني خاصة الآلاف من المرضى والطلاب والعالقين والأهل في الخارج، وكل من له حاجه في السفر.

وأضاف " هذه الخطوة مُقدرة بأعلى درجات التقدير، وسيكون لها ما بعدها من مزيد من الخطوات المصرية لتعزيز صمود شعبنا".

وشدد الخضري على أن الشعب الفلسطيني ينتظر من الشقيقة والجارة مصر الكثير من سبل تخفيف معاناته، خاصة في ظل حصار إسرائيلي يمتد للعام الثاني عشر على التوالي، وأزمات مختلفة في كافة مجالات الحياة وأبرزها الصحة.

وشكر الخضري مصر على قافلة الأدوية والمساعدات، وتسهيل سفر واستقبال بعض الجرحى لعلاجهم، بما من شأنه تخفيف الواقع الصعب الذي لا زالت تعيشه المستشفيات في القطاع.

وقال "مصر كانت وما زالت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وراعية لملفات هامة، حيث تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، ورعت ملف تبادل الأسرى والتهدئة".

#معبر رفح #الخضري

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