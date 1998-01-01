أشبال سلوان يحققوا بطولة "ازهار القدس"

القدس المحتلة / سما /

توج أشبال نادي سلوان أبطالا للنسخة التاسعة عشرة من بطولة ازهار القدس، التي ينظمها نادي ابناء القدس لمواليد 2006 – 2007 في ذكرى النكبة، بمشاركة ثلاثة عشر فريقا برعاية جمعية الورود.

وتم تقسيم الفرق المشاركة الى 4 مجموعات كالتالي:

*المجموعه الاولى : 1 ابناء القدس - 2 اكاديمية المستقبل - 3 صور باهر حيث جاءت نتائج المجموعة كالتالي:

فوز نادي أبناء القدس على أكاديمية المستقبل بخمسة اهداف إلى هدفين، سجل للابناء ايهم حجازي اربعة اهداف، و سلمان حمودي هدف، سجل للمستقبل وجية ابو ارميلة هدفين..

-فوز نادي صور باهر على المستقبل بثلاثة اهداف إلى هدف، سجل لصور باهر يوسف عواد هدفين، و محمد عميرة ١، سجل للمستقبل وجية ابو ارميلة ١.

فوز صور باهر على ابناء القدس بخماسية إلى هدف سجل للابناء محمد حجازي و سجل لصور باهر محمد عميرة ثلاثية و يوسف عواد هدفين.

وصعد صورباهر بطلا وأبناء القدس وصيفا

*المجموعة الثانية: 1 اكاديمية مدى – 2 انصار القدس -3 سلوان

فوز مدى على أنصار القدس بهدفين نظيفين،سجل لمدى ريان صيام هدفين.

تعادل مدى وسلوان سلبيا.

فوز سلوان على أنصار القدس بخماسية نظيفة، سجل لسلوان محمد جابر هدفين و صبري ابو دياب ثلاثة أهداف، وصعد سلوان كبطل ومدى وصيفا.

* المجموعة الثاثه :1 اكاديمية جمعية الرجاء – 2 ام طوبا - 3 مخيم شعفاط

بعد انسحاب فريق أكاديمية الرجاء لعب فريق ام طوبا مع مخيم شعفاط لتحديد هوية بطل المجموعة وانتهت بفوز مخيم شعفاط برباعية نظيفة، سجل لفريق مخيم شعفاط محمد فروخ أربعة أهداف

* المجموعه الرابعه : 1-الموظفين-برج اللقلق – 2 جبل الزيتون – 3 الاكاديمية الفلسطينيه

بعد انسحاب نادي جبل الزيون، فاز فريق الاكاديمية الفلسطينية على الموظفين- برج اللقلق بثلاثية نظيفة.

سجل للاكاديمية نديم قدسي هدفين ومحمد قراعين هدف.

وصعدت الاكاديمية كبطل للمجموعة و الموظفين كوصيف.

وفي دور الثمانية سجلت النتائج التالية:

فوز صور باهرِ على مدى بالضربات الترجيحية 2 الى صفر.

فوز سلوان على أبناء القدس 2 الى 1.

فوز مخيم شعفاط على الموظفين 3 الى 0

فوز الأكاديمية الفلسطينية على ام طوبا إداري 3 الى 0.

وفي نصف النهائي

فاز فريق صور باهر على شعفاط 2 الى 1 بالضربات الترجيحية.

فوز سلوان على الأكاديمية الفلسطينية 3 الى 2.

وفي المباراة النهائية بعد تعادل سلوان وصور باهر 1 - 1 تم الاحتكام الى الضربات الترجيحية وحصد سلوان اللقب بعد الفوز 3 - 2

النتائج

المركز الأول نادي سلوان

المركز الثاني نادي صور باهر

المركز الثالث الاكاديمية الفلسطينية.

المركز الرابع نادي مخيم شعفاط

هداف البطولة محمد فروخ من شعفاط ومحمد عميرة من صور باهر

أفضل لاعب في البطولة أيهم حجازي من أبناء القدس

أفضل حارس مرمى في البطولة حازم العباسي من سلوان

وشكر المدير التنفيذي لنادي ابناء القدس مثقال جابر جمعية الورود وخص بالذكر رئيس مجلس الادارة عبد الرحمن الخوجا على رعاية البطولة واكد جابر على اهمية البطولة كونها تنظم بالتزامن مع ذكرى النكبة.

بدوره اعتذر راعي البطولة عبد الرحمن الخوجا عن حضور البطولة بسبب السفر الى تركيا واكد الخوجا على ضرورة الاهتمام بالفئات العمرية وتنظيم البطولات بشكل مستمر.

وقام كل من رمضان عرار امين السر وإسحاق حجازي عضو مجلس الإدارة والمشرف الرياضي للنادي رياض الزعتري وموسى مرقصطو مشرف النشاطات بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة والفائزين.