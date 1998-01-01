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التعاون بين هلال القدس وكوكاكولا

السبت 19 مايو 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون بين هلال القدس وكوكاكولا



الضفة الغربية / سما /

زار نادي هلال القدس شركة كوكاكولا بمقرها الرئيسي في رام الله ، وتكون وفد نادي هلال القدس من رئيس مجلس الادارة د باسم ابو عصب وامين الصندوق معن القطب والمشرف الرياضي بدر مكي ومدير النادي جمال غوشة والناطق الاعلامي تامر عبيدات .

وكان في استقبال وفد نادي هلال القدس المدير العام لشركة كوكاكولا عماد الهندي ومدير التسويق محمد مرقطن ومنسق الدائرة الفنية علاء عيساوي.

وخلال كلمته شكر رئيس مجلس ادارة نادي هلال القدس د باسم ابو عصب شركة كوكاكولا على رعايتها لنادي هلال القدس وخاصة النشاطات التنموية المجتمعية ومن ضمنها المخيم الصيفي الذي يقيمه النادي كل عام لاطفال القدس .

واكد د ابو عصب على اهمية تكاتف الجهود وتوحيدها للنهوض بالمؤسسات الوطنية في القدس لتوسيع حجم النشاطات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين الفلسطينيين .

من جهته رحب المدير العام لشركة كوكاكولا عماد الهندي بوفد نادي هلال القدس وهنأهم على حصول النادي على لقب دوري المحترفين الفلسطيني للعام الثاني على التوالي والثالث في تاريخه .

واعرب الهندي عن اعتزازه بالرعاية التي تقدمها شركة كوكاكولا لنادي هلال القدس الذي يعتبر من ابرز الاندية في فلسطين في ظل حجم النشاطات الكبيره والشموليه التي يقيمها النادي في مدينة القدس . وناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي بين النادي والشركة خاصة اقامة المخيم الصيفي الذي يقيمه النادي للعام الرابع على التوالي .

#هلال القدس #كوكاكولا

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