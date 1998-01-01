فوزان للشابورة والبرازيل بافتتاح بطولة ريتشل كوري

غزة / سما /

فاز فريقا شهداء الشابورة والبرازيل على المجد الوطني والشهيد يوسف بربخ تواليا, في افتتاح بطولة "ريتشل كوري" الحادية عشرة لخماسيات كرة القدم على ملعب فلسطين الخماسي المعشب صناعيا برفح.

وتفوق في الافتتاح شهداء الشابورة على المجد الوطني (5-1), ثم انتصر البرازيل على الشهيد يوسف بربخ (2-1).

ويشارك في البطولة 32 فريقا من أفضل فرق الساحات الشعبية على مستوى قطاع غزة، وتجري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

يشار إلى أن البطولة تعدّ الأبرز في المحافظات الجنوبية من حيث التنظيم والجوائز المقدمة، وقيمتها المعنوية تجاه الراحلة "كوري", التي قتلها جنود الاحتلال عام 2003.