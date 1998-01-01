أزمة داخلية في برشلونة بسبب أندريه جوميز

وكالات / سما /

يعيش البرتغالي أندريه جوميز، لاعب نادي برشلونة، أيامه الأخيرة في صفوف الفريق الكتالوني، وذلك بعد الأداء المخيب الذي قدمه اللاعب منذ الانضمام لصفوف البلاوجرانا قادماً من فالنسيا، حيث تعرض لصافرات الاستهجان في الكثير من الأحيان، الأمر الذي جعل إرنستو فالفيردي يستبعده في المباريات الأخيرة، تمهيداً لرحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة برشلونة ترغب في الحصول على مبلغ 35 مليون يورو في حال رحيل أندريه جوميز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن عدم استدعائه لقائمة منتخب البرتغالالمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بدد آمال النادي الكتالوني وتسبب في أزمة داخلية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن غياب أندريه جوميز عن قائمة المنتخب البرتغالي، جاء كنتيجة للمستوى السيئ الذي قدمه اللاعب طيلة الموسم بقميص البلاوجرانا، الأمر الذي يعني صعوبة بيعه بمبلغ 35 مليون يورو، إذ من المرجح أن ينخفض سعره إلى 20 مليون يورو.

وضم برشلونة أندريه جوميز من فالنسيا في صيف 2016 مقابل 37 مليون يورو، ويملك 100 مليون يورو كشرط جزائي في عقده، ويرى صاحب الـ24 عاماً بأن فترته في الكامب نو انتهت بعد موسمين من اللعب في صفوف البارسا لذلك سيغادر، الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يرحل جوميز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالضبط إلى توتنهام هوتسبير، حيث يملك وكيل أعماله البريطاني بول مارتن، علاقات جيدة مع أندية البريمرليج.