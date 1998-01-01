مانشستر سيتي يتحرك للتعاقد مع هازارد

وكالات / سما /

يترقب مسؤولو نادي مانشستر سيتي الموقف النهائي للبلجيكي إيدين هازارد لاعب خط وسط فريق تشيلسي، لبحث التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحافية إنجليزية.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية، إن إدارة السيتي ستحاول استغلال غياب تشيلسي عن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، من أجل إقناع هازارد بالانتقال إلى صفوف الفريق السماوي.

وأنهى "البلوز" الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي في المركز الخامس، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي في نسخته المقبلة.

وبحسب ما ذكره مصدر من داخل أروقة مانشستر سيتي لـ"صن"، فإن الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق، معجب للغاية بمستويات النجم البلجيكي، ويصنفه ضمن أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن.

وأوضح أن إدارة النادي ستحاول أيضا استغلال اقتراب عقد هازارد من الانتهاء (يونيو 2020)، من أجل الحصول على توقيعه بأقل قيمة ممكنة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن عرض السيتي لإقناع إدارة النادي اللندني بالتخلي عن هازارد، لن يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت، وفقا لمستوى اللاعب مع الفريق.